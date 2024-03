Ucraina | Mosca | ' 3 bambini morti dopo bombardamento Kiev a Donetsk'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 mar. (Adnkronos) - Tresonodurante ilnotturno del quartiere Petrovsky dida parte delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il sindaco Alexey Kulemzin sul suo canale Telegram . "In seguito al barbaronotturno da parte dei nazisti ucraini sul quartiere Petrovsky della nostra città, in una delle case in via Olkhovskaya è stato registrato un colpo diretto, seguito da un incendio. Tresono stati uccisi", ha scritto il sindaco.