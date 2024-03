Ucraina | Macron si prepara alla guerra | Putin potrebbe invadere la Francia | non escludo l' invio di truppe a Kiev

Macron insiste . Bisogna essere pronti a un’escalation russa. E così il presidente francese rivendica le sue parole e, anzi, insiste e le rafforza: “Noi abbiamo un obiettivo: la Russia non può e non ... (secoloditalia)

Il Presidente: "Mi assumo la responsabilità. Non siamo in guerra con la Russia ma non dobbiamo lasciarla vincere" La Francia non esclude l'invio di truppe in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ... (sbircialanotizia)