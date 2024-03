Ucraina bombarda Donetsk | Russia | “Uccisi 3 bimbi”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Tre bambini sono morti durante ilmento notturno del quartiere Petrovsky dida parte delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il sindaco Alexey Kulemzin sul suo canale Telegram. "In seguito al barbaromento notturno da parte dei nazisti ucraini sul quartiere Petrovsky della nostra città, in una delle case in via Olkhovskaya è stato registrato un colpo diretto, seguito da un incendio. Tre bambini sono stati", ha scritto il sindaco. La Francia intanto non esclude l'invio di truppe in, ha dichiarato ieri il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista su France 2 e TF1. Alla domanda sul possibile invio di truppe francesi in, il presidente ha risposto: ''Non siamo sicuri di farlo. Al ...