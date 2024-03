(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Diciannove anni. Aveva solo diciannove anni Petru Tataru, il giovane di origini moldavenotte tra mercoledì e giovedì tra via Fiume e Largo Alinari, a due passi dalla, e poi deceduto all’ospedale di Santa Maria Nuova. Un omicidio che getta nuove ombre sulladi Santa Maria Novella, troppe volte teatro di violenza e criminalità. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente (ancora da accertare se sul fianco o sulla gamba): un colpo fatale, che potrebbe aver reciso l’arteria femorale o lacerato un organo vitale. Le causemorte del giovane si sapranno solo dopo l’autopsia, disposta dal pm Alessandra Falcone, che coordina le indagini. Quando il 19enne si accascia a terra agonizzate in largo ...

Ucciso con una coltellata, a Firenze è allarme sicurezza nella zona della stazione

