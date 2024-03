Uccise a sangue freddo un uomo in fuga dalla Germania comunista | a processo ex agente della Stasi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Con l’accusa di aver freddato un 38enne polacco che tentava di abbandonare lafuggendo dal Muro di Berlino, un ex ufficiale(la spietata polizia segretaDDR) si è seduto sul banco degli imputati di un tribunalecapitale tedesca, a 50 anni dai fatti. Martin Naumann, 80 anni, oggi pensionato residente in una villetta alla periferiacapitale tedesca, ha negato qualsiasi responsabilità nel delitto. Il ritardo nell’avvio delrivela le difficoltà incontratenel rendere giustizia alle vittime del governo. Almeno 140 persone sono statenel tentativo di attraversare il Muro. Muro di Berlino, Meloni: “A ...

Quando aveva 13 anni, il padre Gaetano, ex manovale delle Ferrovie dello Stato, uccise la moglie Filomena, da cui aveva avuto sette figli, mentre lavava i panni nel fiume che sfocia nel lago di ... (thesocialpost)

Conosciuto anche come “Happy Face Killer” , Keith Jesperson ha assassinato almeno otto donne negli Stati Uniti durante i primi anni Novanta. Ma il bilancio potrebbe essere molto più consistente (ilgiornale)

La polizia Scientifica torna nella villetta del duplice femminicidio

CISTERNA DI LATINA Gli agenti della Polizia Scientifica sono tornati ieri mattina nella villetta di Cisterna dove un mese fa sono state Uccise Nicoletta Zomparelli, 49 anni, e la figlia ...ilmessaggero

'Col sangue vostro la spegnero', l'eccidio delle Fosse Ardeatine secondo il Teatro dei Limoni: In occasione dell'80esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, il Teatro dei Limoni porta in scena ‘Col sangue vostro la spegnerò’ di Ts'ui Pen per la regia di Roberto Galano. Lo spettacol ...foggiatoday

“Sparò e Uccise il cognato a Palma di Montechiaro”, condannato a 8 anni di reclusione: I giudici hanno ulteriormente ridotto la condanna a 8 anni di reclusione riconoscendo all'imputato di essere stato provocato e minacciato ...grandangoloagrigento