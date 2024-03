Ubriaco aggredisce i militari. In manette quarantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arresto convalidato ieri mattina per ilche nella serata di mercoledì ha minacciato e aggredito i carabinieri. L’uomo, completamente, è stato fermato daia Colmegna, frazione luinese, nei loro confronti ha avuto subito una reazione molto violenta, colpendoli con calci. Arrestato, portato in camera di sicurezza, si è scagliato di nuovo contro i carabinieri, minacciandoli, ha detto "Vi ammazzo, vi taglio la gola". Ieri in Tribunale a Varese per l’udienza di convalida ha dichiarato che aveva bevuto parecchio e di non ricordarsi nulla, ma di essere dispiaciuto. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accogliendo la richiesta del pubblico ministero che aveva sottolineato il rischio di reiterazione di fatti analoghi, a fronte ...