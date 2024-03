(Di venerdì 15 marzo 2024) Sul palcoscenico e dietro le quinte del grande sport. Dopo l’autodromo, anche lo U-Power Stadium entra fra i beni die Brianza raccontati dal Fai, durante le Giornate Fai di primavera di sabato 23 e domenica 24. Gli appassionati di, ma non solo, vivranno un giorno da campioni tra sport, storia e architettura, in collaborazione con A.C.. Lo, noto come U-Power Stadium grazie alla partnership con un’azienda sponsor, è un impianto multifunzione, moderno, ristrutturato nel 2022, con illuminazione all’avanguardia, nel quartiere Cederna. Ultimato a fine anni 80, il Brianteo è un esempio di architettura sportiva che si richiamastile del tardo brutalismo, dal termine francese béton brut coniato dall’architetto modernista Le Corbusier. Si traduce in “calcestruzzo grezzo“ e ...

Il governo Meloni consolida i propri consensi e si mette alle spalle l'inciampo in Sardegna. Todde a parte, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non hanno mai sbagliato un'elezione nell'ultimo ... (ilgiornale)

Tarantini Time QuotidianoL’equitazione come strumento di inclusione sociale per persone con disabilità e in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Al via, a Grottaglie, il progetto “Un ... (tarantinitime)

Tutti allo stadio del Monza con il Fai . Il tempio del calcio Un’opera d’arte

Visite guidate nel weekend del 23 e 24 aprile per scoprirne l’architettura e ripercorrere la storia dei biancorossi ...ilgiorno

Il trucco per produrre di più Cronolavoro per Tutti: Luca è invece un tradizionalista: per lui sedersi alla scrivania alle 8 per alzarsi alle 17 è perfetto. Traduzione non Tutti lavorano allo stesso modo. E il mondo si divide in due: gufi contro ...repubblica