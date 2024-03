Tutte le serie tv da guardare a marzo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024)sembra presentare una stagione seriale interessante e piuttosto eterogenea, che spazia tra più generi incontrando i gusti delle diverse tipologie di pubblico. Nel corso del mese arriveranno grandi novità, come l’anticipata “Supersex” con Alessandro Borghi, la strabiliante Kate Winslet in “The Regime”, e “The Gentlemen” con Theo James e Kaya Scodelario. Le prossime settimane accoglieranno anche dei ritorni attesissimi dai fan, inclusi i prodotti seriali che volgono al termine, chiudendo il ciclo narrativo dopo diversi anni. Ecco quindiletv che dasi potrannonei cataloghi delle principali piattaforme streaming. : The Regime – Il palazzo del potere, su Sky e Now tv Dal 4in onda su Sky e Now, la miniin sei episodi vede ...