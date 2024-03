Tutta la verità di Fedez a Belve con Francesca Fagnani | ecco quando

(Di venerdì 15 marzo 2024)potrebbe essere tra i prossimi ospiti di: a confermare la notizia, che circolava già da qualche settimana, è stato l’Adkronos, che nelle ultime ore ha dato per certa la presenza del rapper al programma di. Un’ospitata tra le più attese della stagione dopo gli ultimi scandali che hanno coinvolto i Ferragnez: tra i temi che il pubblico attende con ansia, naturalmente, la presunta crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche la vicenda giudiziaria di Muschio Selvaggio e possibili retroscena inediti sul caso Balocco. Nel frattempo, però, nessuno dei diretti interessati ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Sempre secondo quanto riportato dall’Adkronos, nemmeno la data esatta dell’intervista è stata ancora decisa: sappiamo soltanto che il programma tornerà il 2 aprile 2024 su ...

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: sogna il nuovo Stadio del Napoli ed annesso Centro Sportivo in quel di Bagnoli . Non più il Diego Armando Maradona, ma un nuovo impianto, ultramoderno e di ... (spazionapoli)

Filtra ottimismo dal Milan per quanto concerne il rinnovo di Francesco Camarda . ecco , dunque, quanto risulta alla nostra redazione in merito (pianetamilan)

Giovani per sempre: da Dorian Grey alla mostra digitale al Meet, di Milano: ... che si muovono, volano e interagiscono tra loro per tutta la durata della mostra (immagine a ... Attraverso sistemi di IA, reconFIGURE indaga il modo in cui negozieremo la verità tra la nostra immagine ...

Latina - Caso Iannotta, un perito per ristabilire la verità sulla confisca (senza regole) che ha colpito l'imprenditore di Sonnino: ... previa discussione in camera di consiglio durata oltre cinquanta minuti, ha infine dettato al perito i tre quesiti ai quali la difesa tutta si è associata, ritenute assorbite le indicazioni fornite ...