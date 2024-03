Tuffi | Santoro vince dal metro alla Coppa Parigi 2024 Successi anche per Hao Jun Wang e Pizzini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si è aperta con le prime finali la, un appuntamento ormai classico per iitaliani a Trieste. Un evento sicuramente importante per molti azzurri, che saranno poi impegnati la prossima settimana indel Mondo a Berlino e comunque un ulteriore banco di allenamento in chiave olimpica. Dalnon era presenti Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia e a salire sul gradino più alto del podio è Matteo. Il 17enne romano ha chiuso in prima posizione con il punteggio complessivo di 369.15, dove spiccano soprattutto un triplo e mezzo carpiato avanti da 69.30. Secondo posto per Francesco Porco (359.75) e terzo Valerio Mosca (353.10). Dominio assoluto dpiattaforma per Romano Hao Jun. Il classe 2006 si è ...