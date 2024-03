Trump | elezioni Usa | Pence non appoggia ex presidente

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Non dovrebbe sorprendere che quest'anno non appoggerò Donald" L'ex vicedegli Stati Uniti Mikenon appoggerà l'exdegli Usa, Donaldnella corsa alla Casa Bianca. "Non dovrebbe sorprendere che quest'anno non appoggerò Donald", ha dettoa 'Fox news'. Il rapporto trasi è inasprito dopo i

Joe Biden e Donald Trump , ieri martedì 12 marzo, nel ‘mini super Tuesday’ in programma, hanno messo in cassaforte la Nomination superando nei rispettivi campi il numero di delegati necessario per ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – L'ex vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence non appoggerà l'ex presidente degli Usa, Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. "Non dovrebbe sorprendere che quest'anno non ... (periodicodaily)

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'ex vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence non appoggerà l'ex presidente degli Usa, Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. "Non dovrebbe ... (dayitalianews)

Georgia,lascia capo team accuse a Trump

22.25 Georgia,lascia capo team accuse a Trump Il procuratore speciale Nathan Wade si è dimesso. Era a capo del team accusa- torio nel procedimento a carico dell'ex presidente Trump e altri coimputat ...televideo.rai

Usa 2024, Mike Pence: "Non appoggerò Donald Trump": In vista delle elezioni di Usa 2024, l'ex vicepresidente Mike Pence ha annunciato che non appoggerà Donald Trump nella Corsa alla Casa Bianca. "Non è una sorpresa", ha precisato l'ex vicepresidente in ...tgcom24.mediaset

USA 2024, l’ex vicepresidente Mike Pence: “Non sosterrò Donald Trump”: Usa 2024 Mike Pence non appoggerà Trump e lo ha dichiarato apertamente. Avrà delle conseguenze sulle elezioni USAtag24