Truffe finanziarie in Svizzera “Bidonista” comasco estradato

(Di venerdì 15 marzo 2024) Truffa aggravata, appropriazione indebita, amministrazione infedele, cattiva gestione, omissione della contabilità, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Reati che Daniele Panicci, 51 anni di Zelbio, avrebbe commesso intra il 2017 e il 2022, per i quali ora è stato arrestato ai fini dell’estradizione, così come disposto dalla Corte d’Appello di Milano, accogliendo la richiesta dell’autorità giudiziaria elvetica. La Squadra Mobile di Como lo ha rintracciato a Chioggia, dove si era trasferito, portandolo nel carcere più vicino, a Venezia. Per accumulare una lista così nutrita di accuse, Panicci si ritiene che abbia commesso una serie di raggiri da centinaia di migliaia di franchi, ai danni principalmente dielvetiche, ottenendo finanziamenti con documentazioni false, o cedendo crediti utilizzando ...