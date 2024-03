Truffe da “trading online” le raccomandazioni della Polizia Postale

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi mesi il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Puglia” ha registrato un ulteriore incremento in ambito regionale delle denunce per reati di truffa del c.d.. Si tratta di un fenomeno criminale estremamente insidioso e di elevato allarme sociale, soprattutto per l’ammontare del danno economico patito dalle vittime, che va de poche migliaia fino a oltre centomila euro. Nello schema ricorrente la truffa nasce da un contatto diretto tra vittima e truffatore, attraverso piattaforme social, app di incontri, chiamate promozionali ricevute dalla vittima, e in alcuni casi, chiamate fatte dalla vittima stessa rispondendo ad annunci presenti sui social che promettono lauti guadagni. La truffa ha come oggetto un presunto investimento nel mercato delle cripto-valute, notoriamente caratterizzato ...