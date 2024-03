Truffe affettive Parla una ex commissario polizia locale | “Una culla che si trasforma in un inferno”

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’uomo denuncia molto meno delle donne. Molti truffatori operano sui siti di politici o su innocenti gruppi social che trattano di piante, hobbistica e volontariato. Sono sempre più agguerriti, preparati e il loro business cresce di continuo. E’ il mondo dellecon un giro di diversi milioni di euro solo per quanto emerge dalle denunce. Si fa presto a dire “ma quella è una scema”, in realtà ci cascano fior di imprenditori, docenti, medici, professionisti e non solo la casalinga di Voghera. Un contesto in cui la fragilità fa cadere ogni barriera. Spesso le vittime, toccate nei sentimenti e manipolate nel profondo da aitanti innamorati che si rivelano profili fantasma rubati dalla rete, oltre al danno economico subiscono un pesante tracollo psicologico. Un quadro che non facilita le denunce per la vergogna nell’ammettere l’inganno ...