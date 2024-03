Trova una pensione di 600 euro al bancomat e la consegna alla polizia | “Poteva essere mio nonno”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Va ale si vede erogare 600senza nemmeno inserire la tessera. È accaduto nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, dove una ragazza di 26 anni originaria di Benevento recatasi presso l’istituto bancario di via Ternengo per effettuare un prelievo di denaro, non ha nemmeno infilato la sua carta nel macchinario e si è vista spuntare delle banconote. La giovane ha subito capito che si trattava di una disattenzione da parte del cliente che l’aveva preceduta. Così ha preso in custodia ladi un 67enne romeno che, per sbadataggine, era andato via dallo sportello prima di ritirare il denaro e lo hato al commissariato San Donato. La giovane insegna da due anni educazione fisica all’istituto tecnico Bodoni-Paravia e giovedì scorso hato la...