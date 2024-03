Trova 161 mln di lire in una cassapanca che Bankitalia non converte Ma è una fake news

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Lo ammetto, quell'articolo è una frottola". Parola di Francesco Di Giovanni, presidente di Giustitalia, che interpellato da Corriere.it ammette che quanto scritto da diverse testate non corrisponde alla verità riguardo alla notizia di un impiegato di un call center residente a Sondrio che aveva scoperto una grossa somma nascosta nel mobile che apparteneva a sua nonna e aveva intrapreso una causa per poter ottenere la cifra in euro. E negli articoli che girano in Rete le spiegazioni del caso erano attribuite proprio a lui. Lui però insiste e "spiega": "Non è stata una scelta mia, ma di un'altra persona, un collega del foro di Tivoli, al quale ho detto almeno venti volte di non farlo. Lu ha insistito. Glielo dirò per la ventunesima. Io ero contrario e non ho scritto nulla. Sto cercando di rimediare alla figuraccia". La notizia incriminata parlava di un uomo residente a Sondrio che ...