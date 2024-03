Tredici medaglie per la pesistica cussina ai campionati italiani assoluti di Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Secondo turno di qualifiche aiin quel diper gli alteti delladel Cus Ferrara ed altro week end da incorniciare con 13conquistate, ma soprattutto il primo posto regionale nella speciale classifica per società. Medaglia d’oro che è finita al collo di Marta Temporin (categoria -71kg), imitata da Luminita Gamanji (-76kg) e Federico Barca nella categoria fino agli 81 chilogrammi. Sempre fra i senior, argento per Massimo Gennari (-96 kg) e bronzo per Anna Crepaldi (fino 76 kg). In luce anche il settore giovanile, con Manuel Conforto che vince la categoria -61 kg e porta a casa anche il premio come miglior atleta Under 15. Con lui sul primo gradino del podio anche Sofia Mazzacurati (-55 kg), Tommaso Manfredini (-89 kg), Alessio ...