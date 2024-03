Tre Santi hanno fatto la rivoluzione | nel modo più pacifico possibile

(Di venerdì 15 marzo 2024) San Francesco, Sant’Antonio e san Pio da Pietrelcina è il trio scelto dal prete tv don Davide Banzato. Tutti e tre francescani, famosi in tutto il mondo per ciò chevissuto e compiuto da vivi ma anche e forse soprattutto per grazie e miracoli che sono stati loro attribuiti da morti

La gara di domani contro Torino sarà per Forlì il primo ‘vero’ big match della seconda fase di reagular season. I piemontesi, oltre all’attuale terzo posto in classifica, hanno un roster costruito ... (sport.quotidiano)

Napoli, i “tre collari” in mostra al Museo del Tesoro di San Gennaro

Napoli - “Tre collari. I gioielli della devozione”. E’ il titolo della mostra, a cura di Laura Giusti, che apre al pubblico da giovedì 14 marzo al Museo del ...pupia.tv

Santi Francesi, Alessandro De Santis: «Dipinto come uno stupido, le mie parole manipolate». Lo sfogo su Instagram: Alessando De Santis, meglio conosciuto come il cantante dei Santi Francesi, si è trovato al centro delle polemiche dopo aver detto che non ha un profilo Instagram, nè altri ...leggo

Milazzo (ME) - Approvati tre progetti per l’efficientamento energetico: La Giunta municipale, su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo in data odierna ha approvato tre progetti esecutivi immediatamente cantierabili per circa due milioni di euro, final ...fai.informazione