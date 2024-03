Tre bimbi e la madre morti nella notte | l' incendio che sconvolge Bologna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Disgrazia atre bambini sonoin un. Morta anche la, portata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è spirata poco dopo. Queste le prime informazioni sulla tragedia che si è verificata in un appartamento in via Bertocchi,periferia della città. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Inel rogo avrebbero tra i tre e i sei anni. Notizia in aggiornamento