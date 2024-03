Traoré sarà riscattato? Svelata la decisione del Napoli sull’ivoriano

(Di venerdì 15 marzo 2024) La dirigenza azzurra valuta il futuro dei propri calciatori: riflettori puntati sul numero 8, Hamed Junior. Nell’ultima finestra di mercato invernale, Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista dopo aver conseguito gli acquisti di diversi calciatori con la volontà di risanare la stagione della propria squadra. Un obiettivo non ancora definibile raggiunto ma che ha condotto ad una piacevole sorpresa: Hamed Junior. L’ex centrocampista del Sassuolo è stato prelevato a gennaio dagli inglesi del Bournmouth, i quali avevano relegato ai margini della rosa l’ivoriano. Traorè, trasferitosi in Premier League dopo averlo acquistato a 30 milioni di euro, non è riuscito a sfoggiare la miglior versione di sè. Una condizione mai trovata nè sul piano fisico che su quello morale. Il numero 8 ha contratto la malaria ed è stato tre mesi out: sufficienti ...

Hamed Traoré non sarà convocato per Lazio-Napoli è quanto si apprende dal report odierno pubblicato dalla SSC Napoli L'articolo UFFICIALE – Hamed Traorè non sarà convocato per Lazio-Napoli : ... (forzazzurri)

Il Napoli riprende gli allenamenti: Calzona pensa a qualche cambio per l'Inter: E quindi tirare un po' il fiato sarà fondamentale per poter preparare la partita di San Siro contro ... Traoré è in netta crescita ma l'altra sera ha dato tanto nel correre in attacco e in difesa per ...

Un giorno di riposo post Champions. Calzona pronto a cambiare i titolari: E quindi tirare un po' il fiato sarà fondamentale per poter preparare la partita di San Siro contro ... Traoré è in netta crescita ma l'altra sera ha dato tanto nel correre in attacco e in difesa per ...