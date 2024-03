Tragico malore mentre si allena in palestra | muore Ciro | ex giocatore di Ab Latina e Virtus

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Si stavando all’interno dellaSport Club 900, in via degli Astronauti a Sassari, quando pochi minuti prima delle 7 del mattino di oggi, 15 marzo, ha avuto un arresto cardiaco. È morto nonostante i soccorsi immediati,Pianura, 45 anni, tecnico radiologo etore di basket. I primi a praticargli il massaggio cardiaco e a tentare di far ripartire il cuore sono stati i compagni dimento, tra cui alcuni medici. Sul posto sono poi arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia di Stato. I tentativi di rianimarlo sono proseguiti per circa un’ora ma non c’è stato niente da fare. La salma è stata trasferita nell’istituto di patologia forense dell’università a Rizzeddu su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore ...