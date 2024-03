Tragico incendio a Bologna | morti madre e i suoi tre bambini 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - Sarebbe stato il fumo prodotto da un corto circuito di una stufetta elettrica ad aver ucciso, questa notte in via Bertocchi, periferia ovest di, una 32enne di origine romene e itre figli, due gemelli maschi di due anni (un maschio e una femmina), e una bambina di 6. Le verifiche dei vigili del fuoco, accorsi per primi sul posto, sono solo all'inizio, ma la dinamica dell'incidente comincia a delinearsi. Nell'appartamento al quarto piano non si sono prodotte vere e proprie fiamme. Ma probabilmente un corto circuito di uno scaldino, intorno all'una di notte, ha prodotto una grande quantità di fumo e dunque di monossido di carbonio, che avrebbe colto nel sonno i bambini e la donna che è stata trovata ancora in vita, ma sarebbe poi morta intossicata durante il trasferimento all'ospedale Maggiore. I quattro dormivano nella stessa ...