Tragedia sull’A1 | pneumatico colpisce e uccide una giovane conducente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Terribile incidente. Una gomma si stacca da un’auto eun’altra vettura,ndo una ragazza. La sua auto, una Lancia Y, si schianta dopo l’impatto con la ruota. Laè avvenuta ieri sera, 14 marzo, sull’autostrada da Frosinone a Roma, nel tratto Colleferro-Anagni.Leggi anche: Autocisterna contro Jeep, tragico schianto Il tragico episodio Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale di Frosinone e gli operatori del personale sanitario del 118, ma le condizioni della ragazza alla guida dell’auto, sono apparse fin da subito critiche. Per lei non c’è stato niente da fare, è morta in ospedale durante la notte. L’incidente è avvenuto ieri sera, 14 marzo. Lastava viaggiando verso Roma quando si è vista arrivare contro uno ...