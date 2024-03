Tragedia sulla Riviera | L' Addio a Vincenzo e l' Incidente Catturato dalle Telecamere

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pescara - Montesilvano piange la perdita diMattucci, il 49enne montesilvanese tragicamente deceduto venerdì pomeriggio in uno schianto lungo il lungomare mentre guidava il suo scooter. Numerose persone hanno partecipato ai suoi funerali presso la chiesa di Sant’Antonio, tra cui la madre Ida, le sorelle Emanuela e Laila, e una nutrita rappresentanza dei tifosi del Pescara, squadra cheseguiva con passione. La cerimonia funebre è stata toccante, con i tifosi che hanno reso omaggio afacendo volare palloncini biancazzurri in cielo, e cori e fumogeni come se fossero allo stadio, celebrando un compagno che continuerà a essere sostenitore della squadra anche "da lassù". Nel frattempo, l'autopsia ha rivelato che la causa della morte diè stata un grave trauma toracico. Gli esiti dell'esame ...