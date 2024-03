Tragedia in provincia di Latina | anziano trovato morto in casa Da giorni non rispondeva al telefono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Lo hanno cercato per, al, amici e familiari, senza però ricevere risposta, quindi è scattato l'allarme. Si tratta di undi Aprilia, di 76 anni, riinsua, in centro, nei pressi dell'acquedotto comunale. Come riportato dai colleghi dioggi, asua si sono recati, ieri intorno all'ora di pranzo gli agenti della Polizia Locale di Aprilia; l'intervento è arrivato su richiesta degli amici e dei familiari, e lo hannoprivo di vita. L'arrivo dei sanitari del 118 è servito solamente a certificare che la persona era morta, probabilmente da qualche giorno. Pochi dubbi anche sulle cause del decesso, con ogni probabilità dovuto ad un malore.