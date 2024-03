Tragedia a Bologna | tre bambini e la madre 32enne muoiono in un incendio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 15 marzo 2024), tree lain unTree la loro, una donna di 32 anni di origine rumena, Stefania Alexandra Nistor, sono morti in unscoppiato nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo nel loro appartamento a. Laè avvenuta in via Bertocchi 55, nella periferia della città, in un appartamento di uno stabile di otto piani. Secondo le prime informazioni a causare il rogo è stato il corto circuito di una stufa elettrica che era nella camera da letto. A uccidere i, due gemelli di due anni e una bimba di sei, e laè stato l’ingente quantità di fumo così come accertato anche dai Vigili del ...