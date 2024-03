Tragedia a Bologna | mamma e 3 bimbi morti nel rogo provocato da una stufetta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il fuoco ormai non c'era più ma c'era fumo ovunque nell’appartamento al quarto piano di via Bertocchi ae non ha lasciato scampo a unae ai suoi tre bambini piccoli. Sonotutti e quattro di notte, in camera da letto, probabilmente nel sonno: Stefania Alexandra Nistor, 32enne, la figlia di sei anni, Giorgia Alejandra, e i gemelli di due, Mattia Stefano e Giulia Maria. Una famiglia...

Bologna , tre bambini e la madre 32enne muoiono in un incendio Tre bambini e la loro madre , una donna di 32 anni di origine rumena, Stefania Alexandra Nistor, sono morti in un incendio scoppiato ... (tpi)

Il papà dei bimbi, che non era in casa al momento del corto circuito, è stato colto da un malore e trasportato in ospedale per accertamenti (ilgiornale)

Il tecnico rossoblù ha voluto iniziare l'intervista con un pensiero per la Tragedia che ha sconvolto questa mattina Bologna, con una mamma e tre bambini morti in un incendio che è scoppiato in una ...tuttojuve

Stefania morta con i tre figli, soffocati durante il sonno: lo strazio del papà e il dolore dei vicini. «Erano una famiglia bellissima»: Eleonora, amica di Stefania Alexandra Nistor, arriva in auto, in mattinata, in via Bertocchi. Incontrando un'altra amica della 32enne, in cortile, comprende ciò che temeva: la ...leggo

Incendio in appartamento a Bologna: morta madre e tre bimbi: Incendio a Bologna. In un appartamento di via Bertocchi una mamma e tre bambini (due gemelli di due anni e una bimba di sei) hanno perso la vita in seguito al rogo.vocidicitta