Traffico Roma del 15-03-2024 ore 17 | 30

(Di venerdì 15 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana rimondi ci sono problemi su via Pontina per un incidente ilè bloccato tra il bivio Strampelli è quello Ardeatina in direzione di cena Ci sono code a partire da Montedoro per un altro incidente problemi su piazza Vittorio Emanuele II e via Napoleone II chiuso il tratto tra via Mamiani e via Rattazzi con deviazioni sulla corsia preferenziale inevitabili ripercussioni per ile code su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria in direzione di San Giovanni e rallentamenti e code anche in posta sulla tangenziale Tra Nomentana e via Salaria ed intenso ilanche su strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra la ...