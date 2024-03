Traffico Roma del 15-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere San Lorenzo lavori sulla rete tram via dei Reti la strada è chiusa tra viale dello Scalo San Lorenzo via dei piceni da via Tiburtina a via Dei piceni Per quanto riguarda i trasporti il tram della linea 2 continua ad essere sostituita interamente da Ladinia 3 sostituita da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia sul bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento e domenica torna l’appuntamento con la maratona dise arrivo in via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km che interesserà Sanpaolo piramide il Lungotevere Prati è San Pietro il Foro Italico il Flaminio e il Villaggio Olimpico chiusure alsono previste Dalle prime ore del mattino di domenica è fino alle 15:30 circa del pomeriggio anche ...