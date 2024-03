Traffico Roma del 15-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana Raimondiin aumento su strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna tra laFiumicinonina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina rallentamenti e code anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Fiorentini e raccordo anulare in questa direzionee code su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni e rallentamenti e code in carreggiata opposta quindi sulla tangenziale Tra Nomentana e via dei Campi Sportivi nel quartiere San Lorenzo lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada è chiusa tra viale dello ...