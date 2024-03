Traffico Roma del 15-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diservizi per la mobilità domenica torna l’appuntamento con la maratona dipartenza e arrivo saranno in via dei Fori Imperiali per un percorso di 42 km che oltre al centro interesserà San Paolo piramide in Lungotevere Prati è San Pietro il Foro Italico il Flaminio e il Villaggio Olimpico chiusure alsono previste Dalle prime ore 15:30 di domenica anche se alcune chiusure per gli allestimenti scatteranno già questa sera in centro a via dei Fori Imperiali complessivamente durante la maratona ci saranno modifiche per 73 linee del trasporto pubblico tra bus e tram in particolare 9 saranno sospese 9 deviate e 55 limitate sempre per la maratona è prevista la chiusura della stazione metro di Colosseo ulteriori dagli ...