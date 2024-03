Traffico Roma del 15-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione riaperta alla A12Civitavecchia chiusa in mattinata all’altezza di Torre in Pietra versorallentamenti sulla tangenziale est tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio e tra viale Tor di Quinto in via Salaria verso San Giovanni file in via Damiano Chiesa Siamo alla Balduina per un incidente avvenuto all’altezza di via Eugenio frate per un incidente in via Laurentina sono possibili rallentamenti a via Castel di Leva da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità