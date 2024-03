Traffico Roma del 15-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione ancora chiusa la 12Civitavecchia tra Cerveteri e Torrimpietra in direzioneper un mezzo pesante che trasportava fieno e ha preso fuoco questa mattina nel antecedente la chiusura si sono formate cure per 4 km per quanto possibile a chi è in viaggio versoconsigliamo di anticipare l’uscita Santa Severa e percorrere la via Aurelia riaperta a Corviale via Poggio Verde prima chiusa tra via Eugenio Maccagnani e via Ettore Ferrari a nord della capitale code sulla via Salaria per lavori all’altezza di Settebagni in direzione Monterotondo è invece un incidente la causa delle code via della Pineta Sacchetti all’altezza di via del Forte Braschi da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...