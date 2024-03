Traffico Roma del 15-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàservizi per la mobilità Iniziamo da Monte Mario lavori di manutenzione stradale in via Maffeo vegio per quel che riguarda il trasporto pubblico e deviata la linea di bus 912 le altre notizie nel pomeriggio a partire dalle 15 manifestazione studentesca in centro a Piazza Castellani davanti alla sede del Ministero della Salute saranno possibili ripercussioni per la circolazione Lungotevere degli alberteschi Ponte Palatino e Lungotevere ripa è ancora manifestazioni in città domani pomeriggio previsto un doppio corteo da viale Castrense a via Prenestina passando per via La Spezia via Casilina e Piazza del Pigneto e dal Circo Massimo a Trastevere percorrendo via Marmorata ponte Sublicio e via Induno sono previste chiusure alazioni per le ...