Traffico Roma del 15-03-2024 ore 09 | 00

(Di venerdì 15 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Buongiorno dalla redazione a Monte Mario chiusa alvia Maffeo vegio per lavori di manutenzione stradale deviata la linea 912 sono soppresse due fermate in via delle Benedettine due in via Gattorno e dona in via Belgio proseguono i lavori fino a domani 16 marzo sulla sede tranviaria di Ponte Matteotti chiusa la corsia dei tra me e verso il Lungotevere delle Navi è sempre per lavori chiusa via Panama tra Viale di Villa Grazioli via Rubicone in direzione centro lavori in programma Fino al prossimo 21 marzo In collaborazione con Luce Verde infomobilità