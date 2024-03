Tournée Italia | quante novità per Spalletti | i convocati

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gli azzurri si preparano alle due amichevoli in vista di Euro 2024. Ventottoper, tra cui tre volti nuovi. L’si appresta a vivere un momento cruciale nel suo percorso calcistico, con una serie di amichevoli di alto profilo che promettono emozioni e sfide avvincenti. Dopo trent’anni dall’indimenticabile esperienza di USA ’94 e quasi due decenni di assenza dagli Stati Uniti, la Nazionale torna in terra americana per affrontare due avversarie sudamericane di alto livello: il Venezuela e l’Ecuador. Per i ragazzi di Lucianonon saranno due semplici amichevoli, ma si tratterà di sfide importanti per mettere alla prova la Nazionale in vista di Euro 2024. Testa al presente, dunque, ma anche al futuro prossimo., idi ...