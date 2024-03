Toto Wolff finisce a muro alla Rivazza a Imola | “Le mie capacità di guida non sono al top”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Incidente persul circuito di, il team principal della Mercedes è andato aall'uscita della curva della: "Le miedinonideali in questo momento".

Un sesto e un ottavo posto per la Mercedes nel GP d’Arabia Saudita di F1, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Jeddah, George Russell e Lewis Hamilton si sono dovuti ... (oasport)

Toto Wolff ha rilasciato un’intervista al media austriaco Oe24. Il team principal della Mercedes ha parlato del possibile approdo di Max Verstappen. Il pilota e campione del mondo in carica della ... (ilnapolista)

Toto Wolff cerca di sfruttare i problemi interni della Red Bull , nati con il caso Horner, di ingaggiare Max Verstappen per il 2026, ma pure Newey e Marko.Continua a leggere (fanpage)

Toto Wolff: Il Futuro di D’Ambrosio con la Mercedes: Un Enigma da Risolvere

Il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha risposto alla partenza imminente di un altro importante alleato della sua squadra.newsf1

Wolff ammette l’incidente alla Rivazza: “Ho sbattuto dopo 2 giri”: Nel lunedì successivo al Gran Premio dell’Arabia Saudita che non ha visto le Mercedes brillare in pista, Toto Wolff si è presentato all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, per alcuni giri di pista ...formulapassion

Wolff, il test a Imola con Antonelli e il fuoripista alla Rivazza: Il team principal è tornato al volante, con una Mercedes-AMG GT3 di Antonelli Motorsport, finendo però con una toccata a muro. Anche Netflix a seguire Toto e Kimi Antonelli ...autosprint.corrieredellosport