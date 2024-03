Toscana | il Pnrr al giro di boa | il 40% delle opere si avvia a conclusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 – Va avanti, anche in, l’utilizzo dei fondi del, fra lavori in corso e preoccupazioni per possibili tagli ai Comuni minori. L’ultima presa di posizione è quella di Andrea Marrucci, presidente di Ali(Autonomie locali italiane) e sindaco di San Gimignano (Si). "Leggiamo con apprensione – ha detto - le ipotesi sulla possibile diminuzione dei fondi destinati ai piccoli Comuni, vera ossatura dellae dell’Italia. E, a proposito, anche le recenti rassicurazioni non ci bastano. Chiediamo al Governo di chiarire con urgenza. Da quello che apprendiamo, dal recente Decreto, sarebbero emersi consistenti tagli per la: si tratterebbe di progetti definanziati che riguardano temi fondamentali come la riduzione del rischio idrogeologico, ...