Torta paradiso light | altissima ed è super golosa Ha solo 190 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gustare un buon dolce fatto in casa è una coccola a cui è difficile rinunciare. Proprio per questo, anche quando sono a dieta o non voglio appesantire lo stomaco, preparo unadietetica che fa venire fame a tutti. Questo dolce è buonissimo e morbido e non sembra assolutamente unadietetica. Infatti è sofficissima e perfetta da mangiare anche a colazione. Inoltre i miei bimbi ne vanno matti. A fine pagina c’è la videoricetta e per questo ringrazio Pane e Mortadella per avermela concessa.: ingredienti e preparazione. Realizzare questo dolce leggero ma allo stesso tempo sfizioso e soffice è davvero molto semplice. Con le preparazioni disponibili qui sotto preparo unafatta in casa da dividere in 8 porzioni da 190 calorie l’uno. Gli ingredienti ...