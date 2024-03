Toromania: ultima chiamata per l'Europa. Non si può più sbagliare

La tre giorni di coppe europee che è terminata ieri, i sorteggi dei quarti di finale che si sono tenuti oggi, hanno fatto crescere un po` di invidia verso gli.calciomercato

Toromania: Sanabria-Vanja, gli eroi che non ti aspetti: Il calcio è bello perchè non è mai scontato, è in grado di sorprendere sempre, di elevare a protagonisti i personaggi della storia che meno ti aspetto. E` così.calciomercato