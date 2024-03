Torna il “Rito dei Santi” con la Proloco di Fragagnano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tarantini Time Quotidianoil “dei” che, giunto alla diciassettesima edizione, è uno dei principali eventi della Pro Loco di: la manifestazione si terrà, alle ore 19.00 di sabato 16 marzo, nella Sala Convegni del Palazzo Marchesale di, ingresso libero e gratuito. La manifestazione si colloca nell’ambito dell’Anno delle radici italiane nel mondo, iniziativa del Ministero del Turismo e dell’Enit per promuovere nel 2024 il “Turismo delle radici”, ovvero la riscoperta delle proprie radici e dell’autenticità dei luoghi, fattori in grado di restituire al “turista dirno” le tradizioni, la cultura, la costruzione della propria storia familiare. La regia di quest’ edizione del “dei”, con il sottotitolo ...

