Torna il Carnevale medievale Con carri | giochi e 800 figuranti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tutto un paese si mobilita per festeggiare ilche celebra la nascita di San Casciano. Per il 7 aprile, giorno della festa giunta alla 12ª edizione, sono attesi oltre 800per dare vita alla fantasia delle contrade sancascianesi (Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre). Con loro volontari, sarte, artigiani, falegnami, fabbri, costumisti, coreografi, ballerini, autori, scrittrici e interpreti teatrali, alle prese con lo spettacolo più atteso dell’anno. La grande parata con la sfilata in costumeaccenderà i riflettori sulle rappresentazioni teatrali, scritte, dirette e messe in scena dalle 5 contrade. Mentre i contradaioli lavorano alla realizzazione dei, nello spazio comune del capannone del Ponterotto, atelier condiviso da tutte e cinque le Contrade, Ilena ...