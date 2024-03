Torna ’Condimenti’ Chef | cibo | territorio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gliintorno a un tavolo, il vino sulla tavola, i produttori con i cuochi e tanti ospiti per condividere storie di amore per la cultura, la cucina, territori. Domenica 17 e lunedì 18 marzo, grazie ad ’Anteprima Vini della Costa Toscana’,al Real Collegio di Lucca, format innovativo con la direziona artistica di Cristiano Tomei che porta in scena Foodmetti-Artisti della tavola. Il biglietto di Anteprima Vini dà diritto alla partecipazione a. Prenotazioni a [email protected]