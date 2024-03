Toni Megna e Igor Tullio NSC incontrano a Palermo Don Ugo Di Marzo | sacerdote dello Sperone

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sostegno a Don Ugo Di, prete di frontiera impegnato quotidianamente in territori difficili, ad alto rischio di marginalità sociale e dispersione scolastica.A esprimerlo sono i segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri, manifestando stima e apprezzamento nei confronti delalla guida della Parrocchia Maria Santissima delle Grazie – Roccella nel rione palermitano Brancaccio.I due esponenti sindacali, entrambi palermitani, hanno fatto visita al parroco e hanno voluto manifestargli amicizia e solidarietà.“Don Ugo Di– spiegano – non è solo un parroco, ma anche un punto di riferimento per l’intera comunità die Brancaccio”.“Lui è un confessore, un insegnante di religione – osservano – ma ...

I segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri Toni Megna e Igor Tullio incontrano a Palermo Don Ugo Di Marzo

I segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri Toni Megna e Igor Tullio incontrano a Palermo Don Ugo Di Marzo I segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri Toni Megna e Igor Tullio ...infooggi

Siracusa, Mangiafico (Civico 4): “Rimpasto in giunta poltronificio lontano dalle esigenze della città”: ]]> Un rimpasto in Giunta annunciato da tempo solo per occupare poltrone e sistemare equilibri in Consiglio, il tutto lontano dalle esigenze dei cittadini che così verrebbero traditi rispetto alle pro ...mondopalermo

Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari, la presidente del Mig incontra gli studenti: “Dati drammatici”: Disclaimer - Il post dal titolo: «Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari, la presidente del Mig incontra gli studenti: “Dati drammatici” è apparso 24 secondi fa sul quotidiano online ...mondopalermo