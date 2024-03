TNA | Annunciato match valido per il titolo mondiale per Rebellion

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 15 marzo 2024) La nuova Era della TNA si arricchisce con un secondo PPV che andrà in scena nella città di Las Vegas il 20 Aprile., questo il suo nome, ha già dueannunciati nella sua card, ed uno di questi è valevole per ilmassimo della Compagnia. Moose, attuale detentore, dovrà difendere la cintura dall’assalto del neo assunto Nic Nemeth, aka Dolph Ziggler, il quale ha esordito nella Federazione di Nashville lo scorso 13 Gennaio. L’atleta biondo è attualmente detentore delIWGP Global Heavyweight championship, ma è a digiuno di titoli mondiali dal 2013, anno in cui si fregiò delmassimo in WWE vinto grazie alla clausola “Money in the Bank”. L’altroin programma per il 20 Aprile è quello che vedrà sfidarsi i Speedball Mountain e i The System per i titoli di ...