(Di venerdì 15 marzo 2024) Grosseto, 15 marzo 2024 – È '’ alche il 13 marzo èaver causato l'incidente di un furgone e il ferimento grave di tre operai edili a bordo del veicolo sulla Variante Aurelia a Grosseto. La Poliziale cerca il del tir che è. Il tir (un autoarticolato con una cella frigorifera di colore bianco) non si fermòaver provocato l'incidente, anzi il conducente proseguì la marcia mentre laa quattro corsie veniva bloccata per agevolare i soccorsi, fra cui l'atterraggio di un elicottero del 118. Dalla dinamica ricostruita finora risulta che il mezzo pesante stava superando il furgone con i tre, poi, stringendolo nella manovra verso la ...

Tir fuggito dopo l’incidente con feriti gravi: caccia al pirata della strada

La Polizia stradale cerca il del tir che è fuggito. Il tir (un autoarticolato con una cella frigorifera di colore bianco) non si fermò dopo aver provocato l'incidente, anzi il conducente proseguì la ...

