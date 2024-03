“Ti prego | non farlo” Grande Fratello | Anita sconvolta dall’annuncio di Alessio | “Proprio ora no”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024) Alla tensione non è diminuita. Infatti,hanno avuto una discussione nelle ultime ore ed ecco che lui ha svelato quanto dovrebbe pagare di penale se dovesse uscire anzitempo dal reality show. Già nei giorni scorsi aveva manifestato questa intenzione, infatti davanti ad altri concorrenti aveva detto di essere pronto a sborsare i soldi pur di andarsene. Nel corso delhanno parlato appunto anche di quando bisognerebbe pagare come penale in caso di addio anticipato, non tramite eliminazione al televoto. Falsone aveva fatto capire di essere stanco di proseguire questa avventura e di essere ormai in procinto di lasciare la casa. Anche se la Olivieri ha fatto di tutto per ...