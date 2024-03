The Mandalorian | Gina Carano sull' amicizia con Pedro Pascal | Mi ha scritto dopo la morte di Carl Weathers

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'ex star della serie su Disney+ è tornata a parlare del suo licenziamento e del rapporto con il protagonista.ha rilasciato un'intervista all'Hollywood Reporter nella quale è tornata a rivangare il periodo del licenziamento da The, la serie dello Star Wars Universe nella quale interpretava Cara Dune. "Mi sono semplicemente sdraiata e ho pianto, pianto e pianto. Mi sono accoccolata in posizione fetale. Non è che non pensassi che qualcosa del genere potesse succedere. Soltanto che non potevo immare che avrebbero pubblicato quella orrenda dichiarazione su di meaver lavorato con me. La più potente società d'intrattenimento al mondo che diceva cose del genere su di me".venne licenziata da Theaver …