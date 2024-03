The Great Wall | tutte le curiosità sullo spettacolare action movie con Matt Damon

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 15 marzo 2024)è il protagonista di The, il film in onda nella prima serata di Venerdì 15 Marzo su Italia Uno. Si tratta di una pellicola, sontuosa, un kolossal made in Cina ricco di azione e fantasia, da vedere sebbene la maggior parte della critica lo abbia accolto freddamente. Di seguito vi diciamo quali sono lepiù interessanti da sapere sul suo conto. The: la trama in breve e il cast Cina, XV secolo. Il mercenario William Garin, dopo essersi distinto soprattutto per l’abilità con l’arco nell’ambito di molte battaglie, viene catturato da un esercito di guerrieri eccezionali, che si fa chiamare Ordine Senza Nome e combatte strenuamente contro un potente e misterioso nemico soprannaturale. Oltre a ...