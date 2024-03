The Eras Tour di Taylor Swift | 10 curiosità sul film-concerto dei record

Ecco il trailer del film concerto Taylor Swift | The Eras Tour ( Taylor ’s Version) in esclusiva su Disney+ È disponibile il trailer di Taylor Swift | The Eras Tour ( Taylor ’s Version) ! Il 15 marzo ... (spettacolo.eu)

Come sappiamo The Eras Tour è in arrivo in streaming per tutti gli abbonati Disney+, ora è uscito anche il trailer del film concerto di Taylor Swift Dal prossimo 15 marzo sarà disponibile per ... (tuttotek)